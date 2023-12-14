الفصائل الفلسطينية تطلق وابل من الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة

أطلقت الفصائل الفلسطينية، اليوم، رشقات صاروخية على تموضعات عسكرية إسرائيلية، وكذلك على مستوطنات غلاف غزة، ردًا على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

كما نجحت الكتائب الفلسطينية في استهداف 4 دبابات عسكرية إسرائيلية من طراز ميركافا، وتدمير 4 ناقلات جند في مناطق شمال غزة.

كما أعلنت الفصائل قصف موقع صوفا العسكري الإسرائيلي وحشود عسكرية برشقات صاروخية.

يأتي ذلك فيما تسجل إسرائيل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، حيث كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مقتل ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي نتيجة ضربات كتائب القسام على تموضعات الجيش الإسرائيلي.