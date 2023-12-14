ads
الخميس 14 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الفصائل الفلسطينية تطلق وابل من الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلقت الفصائل الفلسطينية، اليوم، رشقات صاروخية على تموضعات عسكرية إسرائيلية، وكذلك على مستوطنات غلاف غزة، ردًا على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

كما نجحت الكتائب الفلسطينية في استهداف 4 دبابات عسكرية إسرائيلية من طراز ميركافا، وتدمير 4 ناقلات جند في مناطق شمال غزة.

كما أعلنت الفصائل قصف موقع صوفا العسكري الإسرائيلي وحشود عسكرية برشقات صاروخية.

يأتي ذلك فيما تسجل إسرائيل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح، حيث كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مقتل ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي نتيجة ضربات كتائب القسام على تموضعات الجيش الإسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي صحيفة يديعوت أحرونوت حشود عسكرية مستوطنات غلاف غزة الصواريخ