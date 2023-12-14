ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي بجامعة عين شمس

استضافت جامعة عين شمس فريق G.mind المتخصص في المناهج التعليمية المتطورة والألعاب التثقيفية المعتمدة على التقنيات الحديثة يوم الأربعاء ١٣ ديسمبر فى ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي ، بمشاركة طلاب كلية الآثار .

وعرض الفريق عبر نظارات VR وضمن نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا في خدمة التراث والآثار، ألعاب وتقنيات حديثة شملت زيارات افتراضية لمعبد حتشبسوت ومنطقة الأهرامات وأبي الهول ومقبرة نفرتاري مع محاكاة افتراضية لاكتشاف المقبرة الملكية.

ويذكر أن ورشة العمل أقيمت في حرم الجامعة الرئيسى أمام كلية العلوم بالتزامن مع حملة التبرع بالدم 5 إلى1 تحت رعاية حسام طنطاوي، عميد الكلية، و باسم محمد سيد، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف منة الله طارق، مدير وحدة مشروعات البيئة.