محاكمة حارس عقار وابنته في سرقة رجل أعمال بالمقطم

أحالت نيابة المقطم الجزئية، حارس عقار وابنته، في اتهامهم بسرقة مبالغ طائلة من داخل شقة رجل أعمال بالمقطم، الي المحاكمة.

وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، وندب الأدلة الجنائية، وكذلك تحريات المباحث.

وتعود الواقعة عندما تم ضبط (حارس عقار ونجلته) لقيامهما بسرقة حقيبة (مدير شركة للصناعة الورقية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) من داخل الشقة محل سكنه خاصة بالشركة عمله، وبداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية، عن طريق استخدام نسخة من المفاتيح تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه.

تم بإرشاد المتهمة ضبط المبلغ المالى، وجزء بالعملة المحلية قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه.

وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.