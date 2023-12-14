تداول 12 ألف طن بضائع و974 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، حيث يتواجد 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و974 شاحنة و108 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 464 شاحنة و 93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 510 شاحنات و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و322 شاحنة و1014 راكبا وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1743 راكبا بموانيها .

