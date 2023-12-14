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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بحلوان

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بحلوان اليوم الخميس، بانتداب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة حلوان للوقوف على ملابسات الحادث ولبيان وجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.
وكان قد نشب حريق داخل شقة سكنية بمدينة حلوان، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق وتمت أعمال السيطرة على النيران واخمادها، وتبين تفحم محتويات الشقة بالكامل بعد مرور أيام من حفل زفاف صاحب المسكن.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع النيران، وتم فرض كردون أمني، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

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