دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يختتم دور المجموعات بخسارة من رويال أنتويرب

اختتم فريق برشلونة الإسباني، دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، بخسارة من مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي بثلاثية مقابل هدفين.

وتلقى الفريق الكتالوني، الهزيمة من رويال أنتويرب بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب بوزيلستادسون، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث افتتح رويال أنتويرب، التهديف مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق آرثر فيرميرين، ثم أدرك فيران توريس التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 35 من صناعة لامين يامال.

وفي الشوط الثاني، أعاد فينسنت يانسن الفريق البلجيكي للمقدمة من جديد بهدف في الدقيقة 56 من صناعة الحسن يوسف، قبل أن يحرز مارك جويو هدف التعادل للبلوجرانا في الدقيقة 90+1 من صناعة إلكاي جوندوجان، وبعد مرور دقيقة واحدة سجل جورج إلينخينا هدف الفوز لصالح رويال أنتويرب.

وكان برشلونة ضمن تأهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة رويال أنتويرب، الذي ودع منافسات البطولة رسميًا.

وبتلك النتيجة، ظل برشلونة على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما تذيل رويال أنتويرب الترتيب بـ3 نقاط.