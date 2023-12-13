التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين برشلونة ورويال أنتويرب

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة الشوط الأول من مباراة برشلونة الإسباني ورويال أنتويرب البلجيكي، المقامة بينهما حاليًا على ملعب بوزيلستادسون، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح رويال أنتويرب، التهديف مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق آرثر فيرميرين، ثم أدرك فيران توريس التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 35 من صناعة لامين يامال.

وضمن برشلونة تأهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة الليلة، كما ودع رويال أنتويرب منافسات البطولة رسميًا.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب المجموعة الثامنة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يتذيل رويال أنتويرب الترتيب بلا نقاط.

وبدأ برشلونة، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: هيكتور فورت - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - أوريل روميو - فيرمن لوبيز

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.