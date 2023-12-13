الموانئ الكيني يهزم الجمارك في بطولة إفريقيا لسيدات السلة

نجح فريق سيدات سلة الموانئ الكينى فى الفوز على فريق الجمارك النيجيرى فى ثانى لقاءات اليوم الثالث لبطولة أفريقا للسيدات.

وجاء اللقاء جماسى فى بدايته ونجح الفريق النيجرى فى التفوق خلال الربع الأول بفارق نقطة واحده قبل ان يعود فريق الكيني فى اللقاء مرة أخرى ويتفوق خلال الفترة الثانية بفارق 19 نقطة ويستمر تفوق الفريق الكيني خلال الفترة الثالثة والرابعه لينهى اللقاء لصالحه بفارق 20 نقطة.

وجاءت فترات اللقاء على النحو التالى:

الفترة الأولى: 17 - 18 للجمارك .

الفترة الثانية: 45 - 26 المواني.

الفترة الأولى: 17 - 18 للجمارك . الفترة الثانية: 45 - 26 المواني. ليحافظ على تقدمه في الفترة الثالثة.

واختتم الفترة الرابعة والمباراة الفترة الرابعه بنتيجة 73 - 53



ويلتقى فريق الموانئ غدًا مع فريق جامعة دولا الكاميرونى، بينما يلتقى فريق الجنارك مع سبورتنج الساعة 9 مساءً.