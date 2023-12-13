تفاصيل ضبط المتهم بفيديو التعدى بالسب على فتاة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى بالسب على فتاة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاه بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وبالفحص تبين قيام إحدى الفتيات بتحرير محضر ضد قائد إحدى السيارات لقيامه بالتعدى عليها بالسب ومحاولة الإستيلاء على الحقيبة الخاصة بها، كما تبين قيام فتاتين أخرتين بتحرير محضرين ضد ذات الشخص لقيامه بإرتكاب ذات الأفعال.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وبحوزته السيارة قيادته، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الوقائع المشار إليها لمعاناته من إضطرابات نفسية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.