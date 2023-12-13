كهربا: نغمة الأهلي يحتاج مهاجم لا تشغلني

تحدث محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الكرة بنادي الأهلي عن علاقته بالمدير الفني السويسري مارسيل كولر قائلا: «علاقتي مع مستر كولر أكثر من رائعة، خصوصًا أنه أثر في مسيرتي وساهم في تجهيزي بشكل جيد مع مدرب الأحمال خلال فترة الإيقاف، وكان مهتمًا بعودتي بشكل قوي للملاعب من جديد، والحمد لله عُدت بشكل جيد وساهمت في الفوز بالبطولات، وأوجه له الشكر بعدما ساهم في إحيائي من جديد، وكان واثقا في إمكاناتي؛ لأنه كان يعلم قدراتي والحمد لله كنت على قدر ثقته».

وأضاف: «أي مركز أشارك فيه مع الأهلي أسعى للظهور بشكل قوي، وأقاتل من أجل تحقيق الانتصارات مع الفريق، كما أن المنافسة مع زملائي في مركز المهاجم جيدة، وكلهم عناصر رائعة والعلاقة بيننا مميزة ونسعى جميعًا من أجل خدمة الأهلي، وأي لاعب سيشارك ويظهر بشكل جيد سأكون سعيد له بكل تأكيد».

وأضاف: «نغمة الأهلي يحتاج لمهاجم جديد التي تتردد باستمرار مؤخرًا لا تشغلني مطلقًا، هناك لاعب غيري قد يشعر بحالة إحباط، لكن أنا أركز فقط في المستطيل الأخضر، وتحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، كما أن أي لاعب جديد ينضم لصفوف الفريق أنا أول من يقوم بدعمه ومساعدته على الظهور بشكل قوي، كلنا نعمل من أجل خدمة النادي».

وأكمل: «لن أخسر شيئا لو ساعدت زملائي في الفريق بل أكون فخورًا وسعيدًا بتألق أي زميل لي، لن يأخذ أحد من رزقي أو شهرتي، وكلنا نلعب تحت شعار النادي الأهلي، الذي نضحي من أجله».