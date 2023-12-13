نور النبوي في قلب البوستر الرسمي لفيلم الحريفة

يتصدر النجم الصاعد نور النبوي البوستر الرسمي لفيلم “الحريفة”، استعداداً لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائية، وهو أول بطولة سينمائية لـ“نور” بعد ما حققه من نجاح ملفت في الدراما التليفزيونية من خلال أعمال مميزة شارك في بطولتها مع عدد من النجوم البارزين، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح، وإنتاج شركة TVision.

وبابتسامة جذابة تنم عن الثقة بالنفس والبراءة في ذات الوقت، يتصدر نور النبوي البوستر الرسمي لفيلم الحريفة، مرتدياً فانلة مميزة للاعبي كرة القدم، مخططة بالأحمر والأبيض، حيث تدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فرداً منها.

ويشارك نور النبوي في بطولة الحريفة نجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني المهرجانات كزبرة.

وتأتي هذه البطولة السينمائية بعد النجاح الملفت الذي حققه نور في الدراما التليفزيونية، حيث شارك في السباق الرمضاني الأخير 2023 في بطولة مسلسلي:

“الأجهر”، بطولة عمرو سعد، ناهد السباعي، درة، عارفة عبد الرسول وعمرو عبد الجليل، إخراج ياسر سامي، وتأليف ورشة ملوك.

ومسلسل “الكتيبة 101”، أمام عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، ومجموعة كبيرة من النجوم، من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار إياد صالح.

وفي موسم رمضان 2022 راجعين يا هوى الذي حقق نجاحاً كبيراً في موسم رمضان 2022، قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وبطولة النجمين خالد النبوي ونور اللبنانية.

وخارج الموسم الرمضاني، استطاع نور النبوي أن يخلق صدىً كبيرًا عند الجمهور من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتجسيده لشخصية الشاب المراهق سيد ابن عم أحمد (محمود حميدة) سائق الأوتوبيس في هيئة النقل العام من خلال مسلسل نقل عام الذي يُعرض على منصة Watch It، متصدراً ترند تويتر مع بداية عرضه، وهو من إخراج عادل أديب وتأليف وليد خيري.

وأحدث أعمال نور السينمائية فيلم “خمس جولات” الذي انطلق مؤخرًا في دور العرض السينمائية، والفيلم من إخراج مازن أشرف وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك نور في بطولته مع آدم الشرقاوي، ماجد المصري، عايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش ومطرب الراب آرسينك.