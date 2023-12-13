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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسعر 27 جنيها.. الغرفة التجارية ببورسعيد تطرح 2 طن سكر يوميًا

محمد سعده - رئيس
محمد سعده - رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد
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بدأت الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، برئاسة محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، طرح 2 طن سكر يوميا بسعر 27 جنيها للكيلو أمام مقر الغرفة، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.

بسعر 27 جنيها.. الغرفة التجارية ببورسعيد تطرح 2 طن سكر يوميا 

وأشار محمد سعدة، اليوم الأربعاء، إلى أن مشاركة الغرفة التجارية ببورسعيد في المبادرة، تأتي استمرارا للدور الذي تلعبه الغرفة بشكل مستمر لتوفير السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وكميات وفيرة وجودة عالية من خلال تنظيمها ومشاركتها في العديد من المعارض والمبادرات بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكد أنه تم طرح طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو يوم الخميس الماضي وبداية من أول أمس الاثنين يتم طرح 2 طن سكر يوميا، مع السماح للمواطن بالحصول على كيسين فقط حتى تتاح الفرصة لحصول أكبر شريحة من المواطنين على السكر الذي اشترته الغرفة بسعر 27 جنيها للكيلو من أحد مصانع التعبئة في بورسعيد وتبيعه لأبناء المحافظة بنفس السعر، في إطار المشاركة المجتمعية للغرفة.

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