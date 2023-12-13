روسيا توسع نطاق قدراتها لإطلاق الطائرات بدون طيار لتعقيد جهود الدفاع الجوي الأوكراني

رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن تنشر روسيا المزيد من قدراتها لإطلاق الطائرات بدون طيار "آحادية الاتجاه" عبر عدة مواقع، كإجراء حماية ولتعقيد جهود الدفاع الجوي الأوكراني.

وذكرت الوزارة - في تحديثها الاستخباراتي المنشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء - أنه من المرجح أن تستخدم روسيا المزيد من مواقع الإطلاق، ردا على الهجمات الأوكرانية، مما يجبر أوكرانيا على التكيف مع ممرات العبور الجديدة لهذه الأنظمة.

وأضافت أنه في 12 ديسمبر 2023، أطلقت روسيا ما لا يقل عن 15 مركبة جوية بدون طيار من طراز شاهد للهجوم أحادي الاتجاه من منطقة بالاكلافا في شبه جزيرة القرم.. مشيرة إلى أن هذا الموقع يعد من مواقع الإطلاق الجديدة للطائرات بدون طيار جنوب سيفاستوبول.

وأفادت الاستخبارات البريطانية بأن بالاكلافا هي الآن خامس موقع مؤكد لإطلاق الطائرات بدون طيار والذي يتم استخدامه في العمليات الروسية ضد أوكرانيا إلى جانب المواقع في كيب تشودا وييسك وبريمورسكو وكورسك.

وأشارت إلى أنه في 5 ديسمبر، ادعى المسؤولون الروس بأنهم اعترضوا 41 هجوما بطائرات بدون طيار أوكرانية كانت تستهدف البنية التحتية العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم بما في ذلك المنطقة القريبة من كيب تشودا، جنوب شرق شبه جزيرة القرم، هو موقع الإطلاق المعروف الذي يستخدمه الروس منذ أوائل سبتمبر 2023.

