اليوم.. جلسة تصوير للاعبي الأهلي قبل بدء مشوار مونديال الأندية

تجري اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023 جلسة تصوير رسمية للاعبين والجهاز الفني للفريق صباح اليوم الأربعاء، ويحضر جميع لاعبي الأهلي وأعضاء الجهاز الفني جلسة التصوير بالزي الرسمي للفريق.

ووصلت بعثة الأهلي إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الأول الإثنين، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وكان في استقبالها وفد القنصلية المصرية في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وتضم القائمة النهائية للأهلي فى مونديال الأندية 23 لاعباً هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

وقرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر ضم الخماسي، محمود متولي وصلاح محسن وكريم نيدفيد والثنائي الشاب محمد زعلوك ومصطفى مخلوف لقائمة الأهلي فى السعودية، رغم عدم قيد اللاعبين الخمسة فى القائمة النهائية بكأس العالم للأندية وذلك تحسباً لسفر الأهلي من السعودية للإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وخرج أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو كريستو من بعثة الأهلي التي وصلت السعودية مساء أمس، الاثنين، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بسبب الإصابة فالجهاز الفني كان قد قرر ضمّهما لرحلة السعودية تحسباً لسفر الفريق من المملكة للأمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري قبل أن يتعرض الثنائي للإصابة ويستبدلهما الجهاز الفني بالثنائي محمود متولي ومصطفى مخلوف.

كشفت الأشعة التي أجراها ثنائي الأهلي، أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي "كريستو" عن إصابتهما في العضلة الخلفية بعد تعرضهما للإصابة في مران الفريق مساء السبت الماضي، وأكدت الأشعة أن أحمد عبد القادر يُعاني من مزق في العضلة الخلفية ويحتاج مدة تتراوح بين خمسة إلى سبعة أسابيع للتعافي من الإصابة، فيما يعاني كريستو من شد في الخلفية ويحتاج فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل العودة لتدريبات الفريق الجماعية.