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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

وتأهل اتحاد جدة ممثل السعودية إلى ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية في افتتاح المونديال ليضرب موعدا مع الأهلي بطل إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي مع اتحاد جدة، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر 2023، على ملعب الجوهرة المشعة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد جدة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبلة "توقيت القاهرة"، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية عبر قناة SSC HD Sports ويعلق عليها  المعلق المصري مدحت شلبي.

وتاريخا ستكون المواجهة بين اتحاد جدة والأهلي الثانية في كأس العالم للأندية ولكن التقى المارد الأحمر مع النمور على الصعيد العربي أكثر من مرة كان التفوق لفريق اتحاد جدة  والذي أصبح يمثل عقدة للأهلي.

وتقابل الأهلي مع اتحاد جدة في 3 مباريات شهدت جميعها فوز الفريق السعودي ولم يتمكن المارد الأحمر من تحقيق الانتصار أو التعادل في مواجهة عميد الأندية السعودية.

وجاءت المواجهة الأولى بين الأهلي واتحاد جدة عام 1995 في البطولة العربية، والتي أقيمت في السعودية، وحقق النمور الفوز بنتيجة 1-0، وفي المواجهة الثانية ببطولة السوبر المصري السعودي عام 2001 فاز اتحاد جدة على الأهلي ايضا بنتيجة 3-2 في المباراة التي اقيمت في القاهرة.

وكانت آخر المواجهات بين الأهلي واتحاد جدة عام 2005 في كأس العالم للاندية التي استضافتها اليابان وكانت المشاركة الأولى للأهلي في المونديال وفاز العميد على الشياطين الحمر بهدف اللاعب محمد نور ليودع الأهلي البطولة من الدور الأول.

مباراة الأهلي مع اتحاد جدة كأس العالم للأندية أوكلاند سيتي