لأول مرة.. محمد منير وعفروتو ومسار إجباري يجتمعون في حفل رأس السنة

يستعد الفنان محمد منير لإحياء حفل رأس السنة في القاهرة، بمشاركة فرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو، وذلك مساء الأحد 31 ديسمبر.

ويجتمع الكينج ومسار إجباري وعفروتو لأول مرة في احتفالية غنائية تستمر لأكثر من ست ساعات متواصلة، بالإضافة لأكبر عرض ألعاب نارية في رأس السنة في افتتاح مسرح "ايفوريا ارينا"، أول منطقة موسيقية ترفيهية في الشيخ زايد، من المقرر أن تشهد حفلات غنائية وعروض مسرحية واستعراضية على مدار السنة تجمع مختلف الألوان الموسيقية بين الراب والأندرجراوند والكلاسيك والطرب.

ومن المقرر أن تشهد احتفالية ليلة رأس السنة حضورا جماهيريا يقارب العشرين ألف متفرج، مع عرض ألعاب نارية يعد الأكبر في الشيخ زايد، وتوليفة غنائية تشهد العرض الحي الأول لأغنية تفاعلية تجمع بين الكينج منير ومسار إجباري وعفروتو على المسرح.

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