أحمد سويلم لـ«البوابة نيوز»: الغرب لديهم انحياز أعمى لإسرائيل

قال الشاعر الكبير أحمد سويلم، ومقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، إن أكاذيب الصهاينة مصدقة عند الغرب لأن الانحياز الأعمى لإسرائيل لا يُتيح حتى التدقيق في روايات الإعلام وتحكيم العقل.

وأضاف «سويلم» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، بأنه علينا أن نواجه هذه الأكاذيب، بالرواية الصادقة وندعمها بالصورة، وعلينا ككُتّاب أن نروّج لها في أعمالنا شعرًا ونثرًا.

وأكد أنه على الرغم من اكتشاف بعض الأكاذيب، مثل ما قِيل عن حماس في ٧ أكتوبر، فإن الغرب ما زال يصدق هذه الروايات الملفقة.

وأوضح الشاعر الكبير أنه قد كتب ( للكبار) أربع قصائد ونشرها على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، ولكن كان هناك محاولات لحجبها.

يذكر أن الشاعر الكبير أحمد سويلم كتب قصيدة للصغار استلهمها من هذا الطفل الفلسطيني الذي هاجر ومعه عصفوره الأبيض.. يقول فيها:

( إلى الطفل الفلسطيني الذي حمل عصفوره الأبيض.. وهاجر)

عصفورى الأبيض

لازمني.. صادقني

لم يتركني..

لم يهجرني

لم يسمع إنذار القتلة

كان له أن يهرب

من قصف النار

إلى أى مكان آمن..

أن يعبر أى حدود شائكة

دون بطاقة..

ويحلق ما شاء

تحت سماء مشرقة

بسلام دائم..

لكن العصفور أبي

أن يتركنى وحدي

وأبى إلا أن يأوى بين يدي

وأن يرتاح على كتفي..

ويأكل من قمحي

عصفورى أرحم من كل المخلوقات

يحمل عهدا لم يخلفه يوما :

أن يسمعنى كل صباح

زقزقة أفهمها

أن الحق إذا سلب من الإنسان

سلبت منه كرامته

إن الله مع المظلوم

حتى لو طال الزمن

وزاد العدوان..