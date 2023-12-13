بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الأربعاء 13/ديسمبر/2023 - 12:48 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 12ر60 نقطة ليصل إلى 75ر6770 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 90ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 12ر258 مليون سهم نفذت عبر 13200 صفقة نقدية بقيمة 4ر79 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي 78ر13 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5531 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 % من خلال تداول 9ر86 مليون سهم عبر 4284 صفقة نقدية بقيمة 8ر12 مليون دينار.

كما حقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 51ر78 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 92ر7425 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر1 % من خلال تداول 12ر171 مليون سهم عبر 8916 صفقة بقيمة 5ر66 مليون دينار.