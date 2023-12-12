إصابة النني خلال مباراة أرسنال وآيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

تعرض محمد النني، لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، لإصابة في أوتار الركبة، خلال مباراة فريقه أمام أيندهوفن الهولندي، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

غادر النني أرض الملعب في الدقيقة 62 ليشارك مكانه النرويجي مارتن أوديجارد في أول تبديلات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وقبل خروجه أنقذت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) من احتساب ركلة جزاء ضده بداعي وجود لمسة يد.

وعند استبداله كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بين أرسنال وأيندهوفن بنتيجة 1/1.

وحصل النني على العلاج في غرفة خلع الملابس، قبل أن يعود إلى الملعب لمشاهدة بقية المباراة.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن النني يعاني من إصابة في أوتار الركبة، ومن المتوقع أن يخضع للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

