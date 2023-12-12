«CIB» يتعاون مع «FEC» لدعم خطة مصر في رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار

وقّع البنك التجاري الدولي مصر( سى اى بى CIB) - أكبر بنك قطاع خاص في السوق المصري – اتفاقية شراكة وتعاون ليصبح الشريك المصرفي الرسمي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية "FEC" كراعٍ بلاتيني للمجلس عن العام 2023-2024 باعتباره الداعم الأول للمصدرين ضمن خطة الحكومة المصرية للوصول إلى تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار أمريكي.

وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من معرض Food Africa والذي تبدأ فعالياته اليوم 12 ديسمبر حتى 14 ديسمبر 2023 بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات بحضور المهندس هاني برزي – رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وهاني الديب – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي مصر CIB.

ويعد المجلس التصديري للصناعات الغذائية FEC أحد مجالس التصدير الرائدة والمسئولة عن صادرات بلغت 4.5 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي 2022، ويضم أكثر من 550 عضوًا من المصدرين، وقد أنشأته وزارة التجارة والصناعة في مارس عام 2003 ليكون حلقة الوصل بين المصدرين والجهات الحكومية للإسراع في إزالة أي معوّقات وزيادة الفرص التصديرية.

ويحرص البنك التجاري الدولي مصر ( سى اى بى CIB ) ، من خلال رعايته للمجلس التصديري للصناعات الغذائية FEC، على التواجد المباشر إلى جانب أعضاء المجلس الحاليين والمحتملين في كافة الفعاليات التي ينظمها المجلس إلى جانب عقد مجموعة من ورش العمل واللقاءات المشتركة بين الشركات والإدارات المعنية من البنك التجاري الدولي مصر ( سى اى بى CIB ) لبحث سبل الدعم والتعاون المشترك.

ويؤكد البنك على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمصدرين من خلال تفوقه في المعاملات الخارجية نتيجة تواجده القوي في الأسواق العالمية من خلال شبكة مراسلين واسعة، ولا سيما الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى تواجده المباشر داخل "كينيا" تحقيقًا لاستراتيجية البنك ليكون من أوائل البنوك المصرية تواجداً في إفريقيا بما يمهد الطريق للشركات المصرية للتوسع في التصدير للسوق الكيني والأفريقي الواعد، فضلاً عن تميّز وتطور علاقاته المالية مع كبرى المؤسسات الدولية، وكفاءة عملياته المصرفية عبر الحدود وكذلك تنامي تعاملاته التجارية عبر الإنترنت.

وفى إطار التعاون مع المجلس يقدم CIB للشركات الأعضاء العديد من الحلول التمويلية بما فيها (تسهيلات ائتمانية قصيرة ومتوسطة الأجل / اعتمادات مستندية / خطابات ضمان محلية) للمصنعين والمصدرين من العملاء الحاليين والجدد على حد سواء لتمويل الاحتياجات الاستثمارية بحدود ائتمانية تنافسية، كما يقوم البنك التجاري الدولي مصر ( سى اى بى CIB )، بتمويل الأنشطة التوسعية وأساطيل النقل، بالإضافة إلى منح تمويلات متوسطة الأجل.

ومن أكبر المميزات التي يتيحها البنك لشركات الصناعات الغذائية، أنه يمكّنها من استخدام تلك التمويلات بغرض استيفاء اشتراطات هيئة سلامة الغذاء من حيث المتطلبات المادية، والتي تساعدهم على التصدير لأسواق مختلفة، بالإضافة إلى نفقات الموردين، والتكاليف العامة، والرواتب، ومستحقات الضرائب والجمارك وشراء المواد الخام، وغير ذلك من النفقات اللازمة لضمان استمرارية التصنيع والتصدير.

ومن جانبه أوضح السيد المهندس/ هاني برزي – رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية FEC أن المجلس منوط بشكل أساسي بتحسين البيئة التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية المصرية من خلال تحسين الميزة التنافسية للقطاع، وتعزيز الصورة الإيجابية للصناعة في السوق العالمية من خلال تقديم الخدمات المختلفة.

ويعمل المجلس على تعزيز صادرات الأغذية المصنعة المصرية من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية في الأسواق الحالية من خلال تنظيم المعارض التجارية المتخصصة والبعثات التجارية وأنشطة استضافة المستوردين وعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية ودعم سياسات الدولة التي تصب في تنمية الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

ومن جانبه أكد هاني الديب/ رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي مصر ( سى اى بى CIB )، أن البنك يحرص أيضاً على مساعدة الشركات الراغبة في النمو والوصول إلى الأسواق الخارجية، حيث يوفر CIB مجموعة من مقدمي الخدمات في العديد من المجالات لتقديم منتجاتهم وخدماتهم للشركات بأسعار مخفضة.

وأوضح أن تلك الخدمات غير التمويلية تقدم تحت مظلة برنامج حلول الأعمال Business Solutions، والذي يساعد الشركات في تلبية الاحتياجات المطلوبة للتطوير وتوسيع نطاق أعمالهم، ومن أهم المجالات التي يشملها البرنامج هي الخدمات التصديرية والخدمات اللوجستية والشحن، بالإضافة إلى الاستشارات القانونية والضريبية وخدمات التسويق والتدريب.

ويقدم البنك للشركات مجموعة من الخدمات المصرفية الرقمية، مثل بوابة التجارة GTB، والأعمال التجارية عبر الإنترنت، بما يتيح سلسلة كبيرة من القيم المضافة منها فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل عن بعد دون الحاجة إلى زيارة البنك، وكذلك إمكانية الوصول "أونلاين" إلى مجموعة من الخدمات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، عن طريق CIB Business Online من أي جهاز وفي أي وقت.