الانتخابات الرئاسية 2024.. معمر 120 عامًا يدلي بصوته في دهب

تصدر المشهد الانتخابي في محافظة جنوب سيناء، وبالتحديد في مدينة دهب، إصرار أحد المعمرين يبلغ من العمر 120 عاما الشيخ محمود من تجمع بدوي مجيرح التابعة لمدينة دهب على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، ثالث وآخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024، خلال جولة اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ حيث تفقد لجان الانتخابات بمدرسة فاطمة الزهراء بدهب وتشمل لجنتين أساسيتين لجنة ذكور ولجنة اناث، ولجان مدرسة علي بن ابي طالب الاعدادية وتشمل لجنتين وافدين لجنة ذكور ولجنة اناث.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن اللجان الانتخابية بجميع مدن المحافظة تشهد اقبالاً تاريخيا من المواطنين من مختلف الفئات العمرية من “الشباب والسيدات، والجمعيات الأهلية والاحزاب، والفنادق والشركات والجهات الحكومية” منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة لحظية ومستمرة لسير العملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته، لمتابعة سير العملية الانتخابية ولتلقي أى شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية وحل أى مشكلة فى الحال لحين الانتهاء من الانتخابات.

وأضاف المحافظ أنه تم توفير 40 حافلة وسيارة لنقل المواطنين من التجمعات البدوية الي مقار لجانهم الانتخابية، مع توفير كافة سبل الراحة داخل المقار الانتخابية،للتيسير على الناخبين، مؤكداً على تسهيل دخول الأشخاص من ذوي الهمم وكبار السن أثناء عملية التصويت، وحسن استقبال ضيوف المحافظة المشاركين في العملية الانتخابية بلجان الوافدين المعدة لذلك. .

وأثني المحافظ على وعي المواطنين بجنوب سيناء وحرصهم علي أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن إرادتهم وحقوقهم الدستورية بما يليق بمكانة المحافظة.

يشار إلى أن بالمحافظة 20 مركزًا انتخابيًا تتضمن 9 لجان عامة و 46 لجنة فرعية، منهم 31 لجنة اساسي، 15 لجنة وافدين، بإجمالي عدد ناخبين 99240 ناخبا تشمل مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة موزعين كالتالي : مدرستان برأس سدر، ومدرستان بأبوزنيمة، ومدرسة بابورديس، و6 مدارس بطور سيناء بما فيهم لجنة للمغتربين، و3 مدارس بشرم الشيخ فضلا عن وجود مقر بمطار شرم الشيخ، ومدرستان بدهب، و مدرسة بنويبع، و مدرسة بسانت كاترين.

وانطلقت أول أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

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معمر 120

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