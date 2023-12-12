المعمل الجنائي يفحص آثار حريق شب بمعرض تكاتك بالجيزة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول حريق نشب داخل معرض مركبات توك توك بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة دون وقوع إصابات.



وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما امرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص اثار الحريق

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من غرفة عمليات النجدة مفادها بنشوب حريق داخل معرض مركبات توك توك بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.