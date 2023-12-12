الهلال الأحمر الفلسطيني: إدخال الوقود إلى قطاع غزة يمثل أولوية قصوى

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبد الجليل حنجل، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، أن إدخال الوقود إلى قطاع غزة، يمثل أولوية قصوى.

وقال حنجل في تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، إنه يجب إدخال الوقود إلى غزة حتى لا تتوقف المستشفيات عن عملها، موضحا أن عدد المستشفيات التي تعمل في القطاع حوالي 8 مستشفيات ولكنها تعمل بصورة جزئية، ويبلغ عدد الأسرة نحو الـ 1200 سرير فقط.

وأكد أن عدد شهداء الطواقم الطبية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 285 شهيدا، فضلا عن استهداف 150 سيارة إسعاف، مضيفا أنه تم أيضا تسجيل مئات الإصابات بين موظفين ومتطوعين في الهلال الأحمر الفلسطيني جراء الاستهدافات المتكررة خلال العدوان.

وأضاف أن مستشفى القدس خرج من الخدمة بعد حصاره، والآن مستشفى الأمل يتعرض لضغوط كبيرة بسبب استقباله عددا كبيرا من المصابين مع عدم وجود مستلزمات طبية كافية.