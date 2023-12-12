الانتخابات الرئاسية 2024.. منسوبي جامعة مطروح يدلون بأصواتهم في الانتخابات

ترأس الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من ديسمبر ٢٠٢٣، وفد الجامعة الذي يضم الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عدد من العمداء والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقار اللجان الفرعية المختلفة بمدينة مرسى مطروح.

وأضاف رئيس جامعة مطروح أن الانتخابات الرئاسية أجريت على مدار ثلاثة أيام من 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى حرص منسوبي الجامعة على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا توفير العديد من التسهيلات للسماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للمشاركة في العملية الانتخابية من خلال توفير وسائل النقل والمساعدة في معرفة والوصول إلى المقرات الانتخابية للطلاب أو العاملين أو أعضاء هيئة التدريس الوافدين أو من المقيمين بمحافظة مطروح لتسهيل الإدلاء بأصواتهم.

وأكد الدكتور مصطفى النجار على حرص إدارة الجامعة على المشاركة الفاعلة في هذا العرس الانتخابي، بما يعكس مدى الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات والحرص على ممارسة الحق الدستورى والواجب الوطني لاختيار رئيس مصر، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام الاستقرار والرخاء.

وأوضح رئيس جامعة مطروح أن المشاركة في مثل هذا الاستحقاق الدستوري يعكس مدى وعي الشعب، مشيرًا إلى أن المشاركة في عملية التصويت واجب وطني يجب علينا جميعًا المشاركة فيه، مشيدًا بوعي الشعب المصري العظيم الذي يؤكد دائمًا في مختلف المواقف على انتمائه وحبه للوطن، ومساهمته الفعالة في رسم مسار مستقبل الوطن.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحرص الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ للحفاظ على استقرار وطنهم، ومشاركتهم في الانتخابات بهذا الشكل المشرف والمظهر الحضاري، مضيفًا أن هذه الانتخابات تمثل بالنسبة لأغلبية الطلاب في الجامعة أول مشاركة سياسية لهم، متمنيًا لبلادنا دوام الأمن والسلامة.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

منسوبي جامعة مطروح يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

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