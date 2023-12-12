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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تربية رياضية الهرم تحصد المركز الأول فى نهائيات خماسى كرة القدم بجامعة حلوان

رياضية الهرم تحصد
رياضية الهرم تحصد المركز الأول
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شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم نهائي بطولة كرة القدم الخماسي التي أقيمت بين كليتي التربية الرياضية بالهرم والتجارة، بحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

وانتهت المباراة بفوز كلية التربية الرياضية بالهرم بضربات الجزاء، وتم توزيع الجوائز على الفرق الثلاثة الأولى وهي كليات "التربية الرياضية بالهرم" في المركز الأول و"التجارة" في المركز الثاني و"الخدمة الاجتماعية" في المركز الثالث.  

ونظمت البطولة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بإشراف أمين الجامعة المساعد هشام رفعت ومدير عام إدارة رعاية الشباب محمد جاد ومدير الإدارة ايمن عبد العزيز.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط وإنما يمتد ليشمل الأنشطة الطلابية وخاصة الرياضية التي تعد مصنعا للمواهب والإبداعات الشبابية في مختلف المجالات. 
كما حث الطلاب على تشكيل فريق لنادى جامعة حلوان، للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

الإدارة العامة لرعاية الشباب التعليم والطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان