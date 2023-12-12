رئيس رابطة أصحاب المطاحن: المشاركة الانتخابية واجب وطني لاستكمال بناء مؤسسات الدولة

أدلى حسين بودى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ورئيس رابطة أصحاب المطاحن بصوته الانتخابى باللجنة رقم 3 بمدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني علينا جميعا للوقوف خلف الوطن.

وأكد حسين بودي ان المشاركة الإيجابية للحشود الكبيرة من المواطنين التي توافدت على اللجان الانتخابية اعتبارا من الأحد الماضى وحتى اليوم يؤكد مدى وعى الشعب المصرية بفئاته المختلفة بأهمية الاصطفاف على قلب رجل واحد لاستكمال بناء مؤسسات الدولة والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية من مشروعات قومية في كافة المجالات، كما ان ما يحدث فى الدول المجاورة يتطلب من الجميع بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تسير فى جو يتسم بالديمقراطية لاستمرار الحفاظ على امن واستقرار الوطن.

وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، ويتنافس في الانتخابات المرشح عبدالفتاح السيسي ورمزه النجمة، وحازم عمر رمز السلم، وعبدالسند يمامة رمز النخلة، وفريد زهران رمز الشمس.

وشهدت اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وسط تواجد ملحوظ من كبار السن والسيدات في اللجان المختلفة بجميع المحافظات، وتابعت المنظمات الدولية والمحلية سير عملية التصويت داخل اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة غرف العمليات من وزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية والأجهزة المختصة، انتظام سير الانتخابات باللجان على مدار الساعة.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات تصاريح متابعة لـ 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.