الانتخابات الرئاسية 2024| مدير تعليم الأقصر يقود مسيرة في حب مصر.. صور

نظمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر اليوم الثلاثاء مسيرة تحت شعار "في حب مصر"، بقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

شارك في المسيرة عددًا من قيادات والعاملين بالتعليم بالأقصر، وحملوا أعلام مصر، ويهتفون بهتافات يعبرون من خلالها عن انتمائهم لوطنهم.

طافت المسيرة بعدد من اللجان الانتخابية لتشجيع الناخبين، منها لجنة مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، ومدرسة الشهيد محمود النوبي السيد الإعدادية بنات بالمريس والتابعتين لإدارة الطود التعليمية.

ووجه صبري عثمان، رسالة شكر لكل العاملين تحت مظلة التربية والتعليم بالأقصر على جهودهم في إعداد المدارس على أعلى مستوى من النظافة والنظام لإقامة لجان انتخابية بها.

وأضاف: "من دواعي سروري أن تكون فئة المعلمين هي الفئة الأكثر تصويتاً في المحافظة، وهذا إن دل يدل على استشعار المعلم الأقصري لمسئوليته تجاه الوطن، وإيجابيته المستمرة مع كافة قضايا المجتمع".