الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس جامعة الإسكندرية يتابع مشاركة الطلاب في عملية التصويت

تابع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، لليوم الثالث علي التوالي، عملية مشاركة طلاب وكافة منتسبي جامعة الإسكندرية للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وأعرب قنصوة عن سعادته وفخره بطلاب جامعة الإسكندرية، والذين أثبتوا أنهم علي قدر المسئولية وكانت لهم الصدارة فى حرصهم الشديد على المشاركة في الإنتخابات الرئاسية بأعداد كبيرة انطلقت من كافة كليات ومعاهد الجامعة.

وأكد قنصوة أن الشباب هم بناة المستقبل، ومشاركتهم فى الإنتخابات الرئاسية هى جزء رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة التي يحلمون بها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة في جولته بالكليات بحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الأقسام والإداريين.