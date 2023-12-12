هبوط شبه جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 4.6 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والاجانب، ليسجل في الختام نحو 1.610 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 24,071.66 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.02%، ليغلق عند مستوى 7,438.89 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 10,250.25 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.3% ليغلق عند 28,812.93 نقطة.

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 5,122.36 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 49.1 مليون جنيه، 47.9 ملايين جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 97 مليون جنيه.

كما سجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.9 مليار سهم، من خلال 116.7 ألف صفقة منفذة.