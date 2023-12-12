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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ القاهرة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية.. وتؤكد: واجب دستوري على كل مواطن

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
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قامت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بالإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بجهاز مدينة شق الثعبان.

وأكدت أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب دستورى على كل مواطن مصري يطمح في مستقبل أفضل حيث وجهت الدعوة لكافة المواطنين للتوجه للجان الانتخابية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام الذي يمثل مرحلة هامة تشهد فيها الدولة المصرية جهودا كبيرة لتحقيق نهضة تنموية ملموسة.

وأوضحت أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع إنما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري على استكمال مسيرته نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، من خلال جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية والتنفيذية لخروج العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف.

ورافق العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان وسيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره وعدد من التنفيذيين.

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