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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة وجود عصابة إجرامية على طريق الفيوم القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية  ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن الزعم بانتشار بعض الخارجين على القانون بطريق (الفيوم/ القاهرة الصحراوى) وقيامهم بإستيقاف قائدى السيارات لتوزيع عروض وهمية وفى حالة عدم توقف قائديها يقومون بإستيقافهم عنوة من خلال إلقاء الحجارة عليهم.
 بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن جملةً وتفصيلاً ، وتبين أن القائم على النشر (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) وقيامه بإنشاء عدد من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإستخدامها فى النصب والإحتيال على المتابعين من خلال إنتحال الصفة وإبتزاز بعض الأشخاص وإختلاقه للواقعة المشار إليها لجذب عدد من المتابعين.. كما تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو شكاوى فى هذا الشأن وأن الطريق المشار إليه مُعين عليه خدمات وأقوال أمنية ثابتة ومتحركة على مدار 24 ساعة لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيس بوك الفيوم القاهرة بإنتشار بعض الخارجين على القانون