أفشة: الأهلي جاهز لخوض المونديال.. ونسعى لتحقيق إنجاز جديد

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، جاهزية الفريق لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم طموح كبير من أجل تحقيق إنجاز جديد خلال البطولة.
وقال أفشة: «النادي الأهلي صاحب تاريخ عظيم وحقق العديد من البطولات والإنجازات، وهو دائمًا صاحب الأرقام القياسية، والمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي إنجاز كبير بكل تأكيد».
وأضاف: «سبق وحصلنا على المركز الثالث، ونسعى لتحقيق إنجاز جديد خلال النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية».
وواصل: «جماهير النادي الأهلي تطمح بكل تأكيد للتتويج ببطولة كأس العالم للأندية، ونحن كلاعبين لدينا مسئولية كبيرة، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق حلم الجماهير واللاعبين والفوز باللقب».