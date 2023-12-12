أفشة: الأهلي جاهز لخوض المونديال.. ونسعى لتحقيق إنجاز جديد

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، جاهزية الفريق لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية ‏‏2023 بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم طموح كبير من أجل تحقيق إنجاز جديد خلال البطولة‎.‎

وقال أفشة: «النادي الأهلي صاحب تاريخ عظيم وحقق العديد من البطولات والإنجازات، وهو دائمًا صاحب الأرقام القياسية، ‏والمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي إنجاز كبير بكل تأكيد»‎.‎

وأضاف: «سبق وحصلنا على المركز الثالث، ونسعى لتحقيق إنجاز جديد خلال النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية‎».

وواصل: «جماهير النادي الأهلي تطمح بكل تأكيد للتتويج ببطولة كأس العالم للأندية، ونحن كلاعبين لدينا مسئولية كبيرة، ‏وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق حلم الجماهير واللاعبين والفوز باللقب‎».