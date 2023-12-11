الانتخابات الرئاسية 2024.. 17 مقرًا انتخابيًا في القاهرة تستمر بالتصويت لكثافة الناخبين

أعلنت بعض اللجان الانتخابية التي تواجد في نطاق مجمعها الانتخابي ناخبون قبل الساعة التاسعة مساءً، استمرار عملها لحين الانتهاء من تمكين جميع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وذلك بعد إغلاق مقار تلك اللجان وعمل حصر بأعداد المتواجدين.

وجاءت هذه اللجان كالتالي مدرسة المعتز بالله الابتدائية بمدينة الأمل في مدينة نصر ثالث، و مدرسة تحيا مصر ١ بالأسمرات في المقطم، ومدرسة الشيخ على يوسف بالسيدة زينب، ومدرسة شبرا الثانوية بروض الفرج في روض الفرج، ومدرسة الشهيد امتياز كامل، بمنطقة الوايلي.

كما استمرت اللجان الانتخابية في مدرسة محمد فريد، بشبرا، ومدرسة عباس العقاد، في مدينة نصر أول، ومدرسة الرشيد القومية، في مصر الجديدة، ومدرسة طه حسين، في النزهة.

كذلك مدرسة الجهاد، في المطرية، ومدرسة أم الأبطال، في عين شمس، ومدرسة الشيخ غريب، بالمرج، ومدرسة هدي الشعراوي، في السلام أول، ومقر الجهاز التنفيذي لسوق العبور، في السلام تاني، ومدرسة جمال عبد الناصر، في مدينة نصر أول، ومدرسة صليح حمد، بشبرا، ومدرسة محمد نجيب، الزاوية الحمراء.

