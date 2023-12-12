طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء والصغرى بالقاهرة 14

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود اليوم الثلاثاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحرب وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 13

بنهــــا 22 14

دمنهور 21 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 20 14

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 21 14

طنطا 21 13

دمياط 20 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 20 10

رأس سدر 23 15

نخل 21 6

كاترين 15 4

الطور 23 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 24 17

الاسكندرية 21 15

العلمين الجديدة 20 14

مطروح 20 13

السلوم 19 12

سيوة 18 10

رأس غارب 26 17

الغردقة 25 16

سفاجا 26 17

مرسى علم 25 17

شلاتين 28 19

حلايب 26 18

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 26 17

الفيوم 22 11

بني سويف 22 11

المنيا 21 10

أسيوط 21 9

سوهاج 22 10

قنا 22 11

الأقصر 23 11

أسوان 24 12

الوادي الجديد 22 8

أبوسمبل 23 12

