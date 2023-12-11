البيت الأبيض: روسيا ستكثف الهجوم على منشآت الطاقة الأوكرانية في الشتاء

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحفيين، اليوم الاثنين، إن روسيا تكثف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وإن البيت الأبيض يتوقع أن تستهدف موسكو منشآت الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

وذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض غدا الثلاثاء، سيواصل العمل من أجل إقناع الكونجرس بالموافقة على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وأضاف، أن من المتوقع إعلان واشنطن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "لم يتبق لدينا أسابيع كثيرة في هذا العام حتى نتمكن من تقديم المساعدة الأمنية، وبالتالي أتوقع أن نعلن عن مساعدة أمنية إضافية قبل نهاية الشهر".