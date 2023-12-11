غدا.. الحرية للإبداع تعرض الفيلم الأمريكي The Vanishing بالإسكندرية

يعرض مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، الفيلم الأمريكي The Vanishing، في السابعة مساء غد الثلاثاء، بقاعة توفيق الحكيم، مجانا للجمهور، وذلك ضمن عروض نادي الإبداع السينمائي، بإشراف الناقد محمد كمال مبارك.. ويصاحب عرض الفيلم ترجمة من الإنجليزية إلى العربية.

وتدور أحداث الفيلم حول قارب إغاثة صغير يدنو من جزيرة صغير معزولة تبعد عشرين ميلا عن الساحل الوعر، بهدف الاستبدال الروتيني لحراس المنارة الثلاث بعد قضائهم وحيدين برفقة الضوء لمدة ست أسابيع، ويقترب القارب من الجزيرة أكثر فأكثر دون أي إشارة من الحراس الثلاث "توماس، وجيمس، ودونالد"، أو دليل على وجودهم، فقد اختفوا تماما.

العمل من بطولة الفنانين: جيف بريدجز، وكيفر ساذرلاند، ونانسي ترافيس نانسي، وساندرا بولوك، وجنرال بارك، وماجي ليندرمان، وليزا إيشهورن، وجورج هيرن، ولين هاميلتون، وغاريت بينيت غاريت، وجورج كاتالانو، وتأليف وكتابة Celyn JonesJoe Bone، وإخراج كريستوفر نيهولم.