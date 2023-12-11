الانتخابات الرئاسية 2024.. عمرو مصطفى يدلي بصوته في مدينة نصر

أدلى الملحن عمرو مصطفى، اليوم الإثنين، بصوته في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، في مدرسة عبدالعزيز السيد بمدينة نصر أول.

وقد انطلقت عملية اقتراع المصريين، صباح أمس الأحد، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام اعتبارًا من أمس الأحد وتستمر حتى غدا الثلاثاء، 12 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الجاري.