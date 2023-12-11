رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية يدلي بصوته في اللجنة الأولمبية بجامعة المنصورة

أدلى المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، وأمين عام حزب حماة الوطن بالمحافظة، بصوته فى الإنتخابات الرئاسية، بلجنة القرية الأولمبية بجامعة المنصورة .

وبعث رعب رسالة للشباب بضرورة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية والحياة السياسية فالمرحلة القادمة هى مرحلة جني الثمار للشباب، مؤكدا أن الدولة خلال الفترة الماضية توجه أجهزتها لدعم وتمكين الشباب .

وأشار رئيس تجارية الدقهلية إلى أن التاريخ سيخلد المشاركة الرائعة للمصريين فى هذا العرس الإنتخابى حيث يتابع العالم بأكمله الإنتخابات المصرية ونجح المصريين خلال اليومين الأول والثاني أن يصدرون صورة للعالم أنهم نسيج واحد وشعب واع ومدرك لأهمية المشاركة فى الحياة السياسية والإستحقاق الدستورى فى ظل ما يحاك بالوطن من مؤامرات خارجية .

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين فى محافظة الدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .