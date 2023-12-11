تحرك بعثة الأهلي لمطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السعودية.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك فيديو لتحرك الفريق من ملعب التتش عقب خوض المران الصباحي إلى مطار القاهرة، للسفر إلى السعودية للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

وخاض الأهلي مرانه الختامي صباح اليوم قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى السعودية، استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

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وعقد خالد بيبو، مدير الكرة، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة وشارك محمود متولي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة عصر اليوم، متوجهة إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من ١12 إلى 22 ديسمبر الجاري ويلعب الأهلي يوم 15 ديسمبر الجاري مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

واستقر مسئولو الأهلي على اصطحاب 28 لاعباً في رحلة السعودية التي يخوض خلالها الفريق بطولة كأس العالم للأندية رغم أن القائمة التي ستُشارك في البطولة تضم 23 لاعباً فقط وذلك تحسباً لسفر الفريق من السعودية إلى الأمارات مُباشرة للمشاركة في بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 23 حتى 28 ديسمبر الجاري.

وحال فوز الأهلي في مباراة 15 ديسمبر بمونديال الأندية سيواصل الأحمر مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فلومنينسي البرازيلي، بطل كوبا لبيرتادوريس، في نصف النهائي يوم 18 ديسمبر الجاري وبالتالي سيُسافر من السعودية للأمارات لخوض السوبر المصري.

حال خسارة الأهلي مباراته الأولى في مونديال الأندية سيعود الفريق للقاهرة ثم يطير بعدها بيومين إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم 21 ديسمبر.