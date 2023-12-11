الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظ مطروح يتابع سير عملية التصويت بعدد من لجان القطاع الغربي

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عدد من مقار اللجان الانتخابية في اليوم الثانى للعرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 2024، والتي شهدت توافد كبيرا من الناخبين تزامنًا مع فتح اللجان ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

حيث تفقد محافظ مطروح كلا من لجنة مدرسة أحمد عرابي بقرية المثانى ولجنة السيدات بالمعهد الكويتى الازهري. ولجنتى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة النجيلة.

واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر بلجنة الوافدين، وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الهامة التي تمر بها الدولة المصرية.

وأشاد محافظ مطروح خلال جولته بالإقبال الكبير من المواطنين بمدينة النجيلة وحرصهم سواء من الرجال والسيدات، ومن ذوى الهمم على الإدلاء بأصواتهم واصطفافهم في طوابير أمام اللجان في مشهد يعكس وعى أهالى مطروح وحبهم لوطنهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدارته.

محافظ مطروح يتابع سير العملية الانتخابية بعدد من لجان القطاع الغربي

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