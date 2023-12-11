الانتخابات الرئاسية 2024.. متطوعون أمام اللجان فى الدقهلية لمساعدة الناخبين للتعرف على لجانهم

انتشر عدد من الشباب المتطوعين بمحيط اللجان الإنتخابية بمحافظة الدقهلية لمساعدة الناخبين على التعرف على لجانهم الانتخابية وأرقامهم فى الكشوف وذلك فى اليوم الثاني للتصويت على الإنتخابات الرئاسية 2024.

ووضع المتطوعون خيام بمحيط اللجان بداخلها أجهزة لاب توب وهواتف محمولة متصلة بالإنترنت لمساعدة الناخبين وكذلك وجود بعض الإستراحات لكبار السن وذوي الهمم.

وانطلقت عملية التصويت داخل اللجان الفرعية فى اليوم الثاني للتصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الإثنين حيث اصطف المواطنين فى طوابير أمام اللجان الإنتخابية التي شهدت توافد منذ الصباح، فى ظل سعي بعض المواطنين للإدلاء بأصواتهم قبل توجههم الى مقار عملهم.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

كما تم تخصيص 7 لجان للوافدين في مدينة جمصة ونطاقها لجنة مدرسة جمصة للتعليم الأساسي، وحي غرب المنصور لجنة القرية الأولمبية بجامعة المنصورة، ولجنة مدرسة ابن لقمان الاعدادية بنين حي شرق المنصورة، ولجنة المعهد الديني أمام مصر للطيران ولجنة محطة القطارات بالمنصورة، بمركز ومدينة طلخا لجنة موقف سيارات طلخا الجديد، وفي مركز ومدينة ميت غمر لجنة مدرسة تفهنا الإعدادية بقرية تفهنا الأشراف.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.