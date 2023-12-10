الدورى الإنجليزى.. إيفرتون يصعق تشيلسى بثنائية نظيفة

صعق فريق إيفرتون نظيره تشيلسى، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

احرز ثنائية اللقاء اللاعب عبدالله دوكوري فى الدقيقة الـ 54، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب ليويس دوبين فى الدقيقة الـ 90 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق إيفرتون رصيده إلى النقطة الـ 13 ليحتل المركز الـ 17، بينما تجمد رصيد تشيلسى عند النقطة 19 فى المركز الـ 12 من ترتيب البريميرليج.