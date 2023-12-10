حضور لافت لرجال الدين المسيحي للإدلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة محمد فريد بحدائق القبة (صور)

شهدت لجنة مدرسة محمد فريد بحدائق القبة حضور لافت لرجال الدين المسيحي للإدلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الانتخابية بمدرسة محمد فريد بحدائق القبة.

واستعدت أجهزة الأمن بالقاهرة لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024 م، لتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية. وبدأت صباح اليوم الأحد ولمدة 3 أيام فعاليات الإدلاء بالأصوات فى الانتخابات الرئاسية، حيث يبلغ عدد الناخبين في القاهرة نحو 8 ملايين و236 ألفا و761 ناخبًا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

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