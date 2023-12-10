الانتخابات الرئاسية 2024.. غرفة عمليات التنسيقية: إقبال كثيف بلجان تصويت المنيا

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تجمع كبير في لجان تصويت الانتخابات الرئاسية في محافظة المنيا لعدد من المواطنين قبل الادلاء بأصواتهم رافعين علامة النصر، في مشهد يبث البهجة حيث تجمع المواطنون في مدينة ومركز سمالوط بمحافظة المنيا، أمام اللجان الانتخابية، وذلك للمشاركة في التصويت وشهدت لجان المراة حضور قوي، وفي مركز قسم اول المنيا حرص عدد من ذووي الهمم علي الادلاء باصواتهم ، وفي مركز ديرمواس كان الاقبال كثيف

كما كان الاقبال في مركز بني مزار كثيف من جميع الفئات العمرية المختلفة وفي مركز مغاغة قرية ملاطية حرص احد الناخبين علي حمل والدته اثناء التصويت، وكان حضور المراة بقوة في قرية القيس وقرية طمبو مركز بني مزار

وحرص كبار السن في مركز مغاغة علي الادلاء بأصواتهم .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفتي عمليات مركزية و إعلامية، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل اعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتي نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الاعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الادلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذى يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

