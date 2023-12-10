دوري أبطال أفريقيا.. ترتيب مجموعة بيراميدز بعد نهاية الجولة الثالثة

استمرت الأوضاع في المجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا كما هي بعد تعادل فريق بيراميدز مع مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي سلبيا اليوم الأحد، في ختام مباريات الجولة الثالثة على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا.

كان فريق نوازيبو الموريتاني تعادل مع مازيمبي الكونغولي أمس ليبقى الصراع على مصراعيه في المجموعة الأولى في المباريات المقبلة.

بهذه النتيجة اشتعل الصراع في المجموعة الأولى الحديدية وأصبحت الفرصة في متناول جميع الفرق للمنافسة على بطاقتي التأهل في الجولات المقبلة عقب نهاية مباراتي الجولة الثالثة بالتعادل.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- صن داونز 4 نقاط

2- مازيمبي 4 نقاط

3 - بيراميدز 4 نقاط

4- نوازيبو 4 نقاط

وجاء تشكيل بيراميدز أمام صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي - رمضان صبحي

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.