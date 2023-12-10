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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

محمد عبلة لـ "البوابة نيوز": ممارسة العملية الانتخابية حق لكل مواطن مصري

الفنان محمد عبله
الفنان محمد عبله
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قال الفنان الكبير محمد عبلة، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تُعد حق لكل مواطن مصرى ان يختار المرشح الذى يتفق مع فكره بمنتهى الديمقراطية.

وأضاف "عبلة" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، ان الفنانون يتميزون بالايجابية لذلك المشاركة للمثقفون والفنانون تتفق مع فكرهم، مؤكدًا انه حريص على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والادلاء بصوته كمواطن مصرى.

انطلقت صباح اليوم الأحد، أولى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث إنه من المقرر أن تستمر عملية الانتخابات حتى 12 ديسمبر الجاري، وذلك بين المرشحين: عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة عملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

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