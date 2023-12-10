الثلاثاء.. افتتاح معرض "عزيزي الحيوان" للفنان ياسر جعيصة بجاليري ياسين

يستضيف جاليرى ياسين، معرضاً جديداً للفنان ياسر جعيصه يحمل عنوان "عزيزي الحيوان"، وذلك الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري، بمقر الجاليري بالزمالك، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين ومحبي الفن التشكيلي.

يقول الفنان ياسر جعيصه عن المعرض: " منذ أن فرغت من قرأه كتاب "حياه الحيوان الكبرى" للعلامة كمال الدين الدميري العالم المصري الجليل، والمولود بقريه دميره بدمياط عام ٧٠٤ هجرية، فكرت كثيراً في رسم الحيوانات".

وأضاف "جعيصه": "الكتاب يتكون من 4 أجزاء من القطع الكبير، تتناول بالترتيب الأبجدي صفات ومميزات جميع الحيوانات بكافة أشكالها وحياتها والإستفاده منها، ولعل شغف البحث في سيرة وحياة عظماء الفن التشكيلي بالعالم ورواد الصنعة قد تمكن مني، فبحر الفن التشكيلي ملئ بدراسة الحيوان، لذا فكرت في دمج الفكرة وأخرجت منتج فني يعبرعن أفكاري وثقافاتي".

وأوضح "جعيصه": " فكرت في رسم الحيوان من خلال منظور كل فنان عالمي، من خلال حياته وتناولت أسلوبه بالدراسة في رسم حيوان لم يرسمه من قبل وأخترت له حيوان يعبر عن حالته النفسية والحياتية، فبحر الفن التشكيلي مشبع بالأساليب الفنية والتنوعات اللونية وتقنيات عديدة، كما

درست أسلوب كل فنان وقرأت عن حياته وتبحرت في صنعته وحرفته لأخرج بهذا العرض المنوع لعله ليس معرض لفنان لكنه عرض لكل منهم وشهاده عرفان وتكريم".

يضم المعرض 20 لوحة زيتية و3 لوحات بالألوان مائية، يستمر حتى 4 يناير 2024، بمقر جاليرى ياسين بالزمالك.