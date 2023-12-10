الانتخابات الرئاسية.. رئيس الوزراء: سعيد بممارسة حقي الدستوري كمواطن

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة رقم 18 للوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء، بحسب ما نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إنه سعيد بممارسة حقه الدستوري كمواطن مصري بانتخاب رئيس الجمهورية للفترة المقبلة من 2024 وحتى 2030.

وأضاف مدبولي أن مصدر سعادة آخر أنه موجود في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنه يمارس حقه الانتخابي من إحدى لجان العاصمة الإدارية، متابعا “ولمعرفة حجم الإنجاز العظيم الذي صنعته أياد مصرية أن هذا المكان قبل 6 سنوات لم يكون سوى خرائط، كنا نضع أولى الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الحلم لمصر كلها”.

وأردف: “هذا هو عنوان مصر، اليوم نصوت من لجنة في قلب أحد الأحياء السكنية العاصمة الإدارية، وخلفنا آلاف المصريين يمارسون حقهم الانتخابي، نحن نتحدث عن مصر المستقبل، عن التاريخ الذي نكتبه لأبنائنا وأحفادنا”.

ودعا مدبولي المصريين إلى المشاركة بإيجابية، معللا “لنقل صورة حضارية عن مصر للعالم كله، ولنثبت لنفسنا كمصريين إننا نمارس حقنا الدستوري”.

ووجه رئيس الوزراء الشكر للهيئة الوطنية للنتخابات، ولكل القضاة والمستشارين القائمين على العملية، على الجهد المبذول وتذليل العقبات أمام المواطنين في الداخل والخارج.