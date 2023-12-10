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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انتخابات الرئاسة 2024.. رئيس«الرقابة الصحية» يدلي بصوته في العاصمة الإدارية

جانب من التصويت
جانب من التصويت
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أدلى الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، صباح اليوم بصوته في الاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة.

‎وشهدت اللجنة الانتخابية توافد واصطفاف طوابير من الناخبين منذ الصباح تزامنا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية، حيث اصطف الناخبين رافعين أعلام مصر، وذلك بمشاركة الدكتورة آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التتفيذي بالهيئة، وعدد من مديري الادارات والعاملين بالهيئة.

‎وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الدقيقة والهامة التي يمر بها العالم.

واعرب عن سعادته بالإدلاء بصوته من مقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الادارية الجديدة، المكان الشاهد على الارادة المصرية القادرة على البناء ومواجهة أي تحدي، ومن قلب الحي الحكومي الذي تدار من خلاله الجمهورية الجديدة، داعيا جميع المصريين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري من أجل مستقبل أكثر اشراقا، ومن أجل خدمة صحية تليق بتاريخ هذا الشعب العريق.

وكان الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قد وجه بتيسير مشاركة العاملين بالهيئة، بالمقر الرئيسي وفروع محافظات التأمين الصحي الشامل، في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجرى على مدار ايام  10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار الحرص على اداء واجبهم الدستوري، وبما لا يؤثر على نظام وسير العمل.

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