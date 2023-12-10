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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم يكرم طالبين لحصدهما المركز الثالث عالميا في مسابقة "ucmas" الدولية

وزير التعليم يكرم
وزير التعليم يكرم الطالبة
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كرم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الطالبان يوسف نجم الدين علي، بالصف الأول الإعدادي، والطالبة رودينا نجم الدين علي، بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الدعوة الاسلامية بسوهاج التابعة لمجموعة 30 يونيو، لحصولهما على المركز الثالث عالميا فى مسابقة "ucmas" الدولية؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وهنأ الوزير الطلاب المتفوقين، متمنيا لهم التوفيق فى دراستهم، ومواصلة تفوقهم،  وأن يسهموا فى إحداث التطور والرقى المنشود من خلال ما تعلموه واكتسبوه من مهارات التفكير، والإبداع.

ووجه الوزير بإعفاء الطالبان من المصروفات الدراسية، تكريما لهما على تفوقهما، كما أهدى الوزير الطالبان درع الوزارة، تحفيزا لهما على مواصلة التفوق العلمى، وكي يكونا قدوة لزملائهما فى المراحل التعليمية المختلفة.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة تقام بمشاركة 74 دولة علي مستوى العالم في دولة ماليزيا.

جاء ذلك، بحضور هشام جعفر مدير مجموعة مدارس 30 يونية، وعمرو شلتوت مدير مدرسة الدعوة الاسلامية بسوهاج.

 

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